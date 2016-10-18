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Левочкин: в безвизе с ЕС заинтересованы только 4 процента украинцев

Левочкин: в безвизе с ЕС заинтересованы только 4 процента украинцев
Сергей Левочкин, нардеп от Оппозиционного блока, в интервью изданию «Сегодня» заявил о том, что у Украины безвизовый режим с Европейским Союзом не может быть целью внешней политики, поскольку в либерализации заинтересованы не больше четырех процентов граждан нашей страны, информирует replyua.net.

«Кто делает безвиз главной внешнеполитической целью, тот сильно ошибается, поскольку речь идет только об отмене виз с Евросоюзом, а не со всем миром, и эта проблема волнует 4 украинцев из ста, а они и так умеют ездить за границу, и вопрос безвиза для них не актуален», заявляет Левочкин. Он отметил, что введение безвиза никак не облегчит жизнь остальным 96 процентам граждан Украины, и безвиз нельзя считать интеграцией Украины в Европу, и это не возможность повысить людям зарплату или снизить безработицу.

«Сложная ситуация в экономике и война на Донбассе – результат действий нынешних властей. Больше 58 процентов украинцев находятся за чертой прожиточного минимума, и безвиз им не нужен», подчеркнул нардеп.

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