Адвокати Сущенка готуються звернутися до Європейського суду

Адвокати незаконно затриманого та арештованого на території Російської Федерації українського кореспондента Романа Сущенка мають наміри звернутися до Європейського суду з прав людини. Про це під час телеефіру на каналі «112 Україна» повідомив один із захисників Сущенка Марк Фейгін, передає replyua.net.
Також він нагадав, що 27-го жовтня має відбутися судове засідання в Московському суді, де буде розглянуто апеляційну скаргу на незаконний арешт українського журналіста. «Ми знаємо, на що сподіватися; судове засідання буде проходити в закритій формі. Так чи інакше у російських судах змінити те, що ними ж (суддівською системою РФ) було ухвалено – це вже наближено до області фантастики. І якщо все таки позитивне рішення не буде прийнято, ми будемо готуватися до оскарження у Європейському суді з захисту прав людини», - зазначив Фейгін.
Адвокат наголосив, що в процесі затримання Романа Сущенка було здійснено ряд процесуальних правопорушень, і захист також буде піднімати ці питання в суді. Як повідомлялося раніше, український журналіст, який приблизно 6 років займався кореспондентською діяльністю в Парижі, Роман Сущенко прибув до Москви у власний справах. 30-го вересня ФСБ РФ його затримала та звинуватила у шпигунстві.
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