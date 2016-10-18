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Адвокати Сущенка готуються звернутися до Європейського суду

Адвокати Сущенка готуються звернутися до Європейського суду
Адвокати незаконно затриманого та арештованого на території Російської Федерації українського кореспондента Романа Сущенка мають наміри звернутися до Європейського суду з прав людини. Про це під час телеефіру на каналі «112 Україна» повідомив один із захисників Сущенка Марк Фейгін, передає replyua.net.

Також він нагадав, що 27-го жовтня має відбутися судове засідання в Московському суді, де буде розглянуто апеляційну скаргу на незаконний арешт українського журналіста. «Ми знаємо, на що сподіватися; судове засідання буде проходити в закритій формі. Так чи інакше у російських судах змінити те, що ними ж (суддівською системою РФ) було ухвалено – це вже наближено до області фантастики. І якщо все таки позитивне рішення не буде прийнято, ми будемо готуватися до оскарження у Європейському суді з захисту прав людини», - зазначив Фейгін.

Адвокат наголосив, що в процесі затримання Романа Сущенка було здійснено ряд процесуальних правопорушень, і захист також буде піднімати ці питання в суді. Як повідомлялося раніше, український журналіст, який приблизно 6 років займався кореспондентською діяльністю в Парижі, Роман Сущенко прибув до Москви у власний справах. 30-го вересня ФСБ РФ його затримала та звинуватила у шпигунстві.

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