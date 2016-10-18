Украинцев заставят делать дополнительные отчисления в Пенсионный фонд

Дефицит ПФ Украины приближается к 156 миллиардам гривен, и в 2017 году эти деньги будут выделять из госбюджета нашей страны, и, естественно, такие действия отразятся на кошельках всех граждан трудоспособного возраста. Как информирует replyua.net ссылаясь на УНИАН, сегодня об этом заявил Николай Шамбир, первый заместитель председателя правления ПФ Украины.
По его словам, в государственный бюджет уже заложена дотация в размере 156 миллиардов, и сейчас это чуть больше сорока миллиардов, а общий бюджет ПФ – это 285 миллиардов гривен. Шамбир подчеркнул, что эти суммы были заложены в законопроект о бюджете на будущий год, и в законах, связанных с государственным бюджетом, также были внесены нормы о продлении так называемого понижающего коэффициента выплат пенсий для всех пенсионеров, которые продолжают работать, - на уровне 85 процентов.
Напомним, что ранее Павел Розенко назвал дефицит бюджета ПФ «вполне предсказуемым» и отметил, что в 2016 году он был покрыт за счет государственного бюджета страны.
Горячая тема: Савченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter