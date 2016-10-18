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Справу "Інтера" кваліфікували як теракт та передали СБУ

Справу "Інтера" кваліфікували як теракт та передали СБУ
Київська прокуратура внесла до справи компанії «Національні інформаційні системи», яка займається підготовкою новин для телеканалу «Інтер», ще одну кваліфікацію - «теракт». Тепер цією справою буде займатися Служба безпеки України. Про це сьогодні, 18-го жовтня, повідомила прес-секретар глави Київської міської прокуратури Надія Максимець, інформує «Детектор медіа», передає replyua.net.

Вона зазначила, що у зв’язку з таким введенням в справу, нею тепер буде займатися не Національна поліція, а Служба безпеки. «Представники прокуратури внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію за 258-ю статтею. Дещо пізніше також були внесені відомості про зміну підслідності за даною справою, адже перед цим досудовим розслідуванням займалася Національна поліція. Враховуючи додаткову кваліфікацію «терористичний акт» тепер даною справою буде займатися Служба безпеки України», - зауважила Максимець.

«На даний момент кримінальну справу кваліфіковано за 4-ма статтями Кримінального кодексу України», - додала представник прокуратури. «Кримінальне провадження було порушено за трьома напрямками ще на початку. Мова йде про «умисний підпал», «перешкоджання діяльності журналістів» та «хуліганство з застосуванням спеціальних засобів», - нагадала Максимець.

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