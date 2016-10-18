КМДА обіцяє всім мешканцям столиці тепло до кінця доби

До кінця поточної доби, 18-го жовтня, київські теплопостачальні компанії завершать підключення до мереж теплоносіїв всіх житлових будинків міста та будівель соціального призначення. Про це сьогодні повідомили у прес-центрах заступника мера Києва та ПАТ «Київенерго», передає replyua.net.
«До кінця поточної доби теплопостачальні компанії забезпечать теплом всі 100 відсотків житлових будинків столиці, які знаходяться під обслуговуванням комунальників «ЖЕК», а також всі будівлі соціального призначення», - запевняють представники мерії. В той самий час прес-центр ПАТ «Київенерго» зазначає, що до цього моменту до теплоносіїв підключено близько 96% всіх житлових будинків, а до кінця дня підключать решту.
«Станом на 8 годину 18-го жовтня майже всі столичні дитячі садки, школи, поліклініки та лікарні забезпечені теплом», - зазначили в «Київенерго». Також Київська міська держадміністрація наголосила, що близько 2 тисяч київських будинків, які знаходяться під обслуговуванням ОСББ та ЖБК, підключаються до опалення за окремими заявами. КМДА зазначає, що найголовнішою умовою для таких будинків є періодична та завчасна комунікація з керівництвом ЖБК чи ОСББ.
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