Кремлю було б дуже невигідно, якби "Моторола" потрапив до рук СБУ

Служба безпеки України припускає, що до вбивства проросійського бойовика самопроголошеної «ДНР» Арсена Павлова, більш відомого як «Моторола», причетні російські спецслужби, оскільки у них на це є власні корисливі мотиви. Про це під час телеефіру на каналі «112 Україна» заявив представник СБУ Ткачук Олександр, передає replyua.net.
«Ми б звичайно дуже хотіли отримати товариша Арсена Павлова, оскільки він би був дуже корисний у якості свідка. Дуже багато кримінальних проваджень, за якими він проходить у нас. Його підозрюють у численних вбивствах українських громадян, причетність до терористичної організації… І це лише початок. В той самий час він був живим, живим свідком всіх тих злочинів, які відбувалися на окупованому Донбасі. Він міг назвати імена тих співробітників російських спецслужб, від яких він отримував вказівки», - зазначив він.
«У нас щодо цього є власна позиція: подібні люди мають не гинути, а опинятися на лавах підсудних в українських судах, давати масу сприятливих слідству свідчень. А те що сталося з паном Павлови – це черговий елемент зачистки в ОРДЛО. Згадайте перші бойові дії в Чечні. Саме тоді Росія взяла на озброєння терористичний метод зачистки своїх, які починають заважати», - зауважив Ткачук.
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