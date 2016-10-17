Речник АТО: "Моторолі" сильно пощастило

Один із ватажків бойовиків, громадянин Російської Федерації Павлов Арсен, більш відомий як «Моторола» просто щасливчик, оскільки йому вдалося уникнути неминучого правосуддя, яке для нього загрожувало довічним ув’язненням через численну кількість злочинів проти України. Такими словами прокоментував смерть терориста речник Міноборони з питань АТО Лисенко Андрій під час прес-конференції у понеділок, повідомляє replyua.net.
«Наразі він знаходиться разом зі своїми товаришами – Бєдновим, Мозговим, Іщенком, Бушуєвим та іншими терористами, які загинули не на передових позиціях, а в своєму тилу», - зауважив речник АТО. Полковник зазначив, що «Моторола» так і не отримав високої керівної посади в рядах терористичних формувань. «Та й шансів у нього на це не було, оскільки командирами можуть стати тільки штатні офіцери Збройних сил РФ», - наголосив Лисенко.
«У своїх рядах його будуть пам’ятати як «розкрученого» бойовика, який має ряд «нагород», в той самий час як його поплічники від цієї війни отримали тільки злиденність та інвалідність», - сказав представник штабу АТО. Він також нагадав, що Павлов безпосередньо з самого початку АТО приймав активну участь у різних бойових операціях. Він надовго запам’ятається своєму нелюдською жорстокістю та свинським мародерством.
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