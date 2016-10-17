валюта
СпецтемаМанн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир

ГПУ готується звільнити прокурора Запоріжжя за "злив" даних

ГПУ готується звільнити прокурора Запоріжжя за "злив" даних
Глава Генеральної прокуратури України Юрій Луценко готує наказ про звільнення з посади головного прокурора Запоріжжя Шацького Олександра. Про це сьогодні, 17-го жовтня, представникам «УП» розповіли власні інформаційні джерела в Генеральній прокуратурі, передає replyua.net.

«Відбулася перевірка Службою безпеки. Представники СБУ заборонили йому отримувати доступ до інформації державного значення. Також подібний доступ було скасовано і всій обласній прокуратурі у зв’язку з бездіяльністю їхнього керівника», - розповів представник ГПУ. Співрозмовник переконує, що сам Шацький не писав заяву на звільнення за власним бажанням.

«Під час своєї роботи він прикривався офіційними зустрічами, горе-прокурор зливав справи та через нього був сильний витік важливої інформації області. Простіше кажучи він з прокуратури не піде, його викинуть зі свистом», - каже співрозмовник в Генпрокуратурі. Як зазначалося раніше, інформаційні джерела «УН» стверджували, що прокурор Запорізької області Шацький Олександр написав заяву на звільнення за власним бажанням. Наразі СБУ продовжує вивчати матеріали за даною справою щодо того, про які саме витоки інформації йде мова.

Горячая тема: Цаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
16 окт 2016
40394

Цаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал

Як передає replyua.net, відомий український воєнкор Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в Facebook розповів про мешканця Донбасу, тракториста Михайла, який протягом довгого часу вдало коригував

16 окт 2016
12140

Панфилов: Путин понимает, что без Украины придет конец самому существованию Российской империи

Как передает replyua.net, профессор грузинского Государственного университета Илии Олег Панфилов, который также является постоянным корреспондентом украинских СМИ, в эфире Радио Свобода рассказал о


Свежие новости

Портніков: Путіна вже не кличуть на перемовини, вирішують без нього ввести санкції

Штайнмайер отказывается вводить новые санкции против РФ из-за Сирии

DW: Путин пытается уничтожить влияние Запада на Сирию

Пятигорец: Путин опять крупно просчитался и перевыборы накрылись медным тазом

Речник АТО: "Моторолі" сильно пощастило

В Бахчисарае начали уничтожать шедевры архитектуры

Міністр аграрної політики каже, що йому броньований автомобіль не потрібен

В Киеве начались настоящие зимние морозы

Россия не предоставит Украине газовую скидку

Бессмертный: две версии убийства Моторолы

Окупаційна влада Криму знищує кримськотатарську культуру

Порошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну

Bild: чтобы остановить Путина, Западу нужны пять механизмов

ГПУ готується звільнити прокурора Запоріжжя за "злив" даних

Стрєлков розповів про припинення фінансування «Новоросії»

Эксперт: мучительное самоубийство завершилось

Новини з зони АТО за минулу добу (16.10.16)

Эксперты объяснили, почему в Украине дорожает топливо

Вбивство "Мотороли" може стати причиною терактів по Україні - нардеп

Від злоякісної горілки вже померло 58 людей

 Новости за день