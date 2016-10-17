ГПУ готується звільнити прокурора Запоріжжя за "злив" даних

Глава Генеральної прокуратури України Юрій Луценко готує наказ про звільнення з посади головного прокурора Запоріжжя Шацького Олександра. Про це сьогодні, 17-го жовтня, представникам «УП» розповіли власні інформаційні джерела в Генеральній прокуратурі, передає replyua.net.
«Відбулася перевірка Службою безпеки. Представники СБУ заборонили йому отримувати доступ до інформації державного значення. Також подібний доступ було скасовано і всій обласній прокуратурі у зв’язку з бездіяльністю їхнього керівника», - розповів представник ГПУ. Співрозмовник переконує, що сам Шацький не писав заяву на звільнення за власним бажанням.
«Під час своєї роботи він прикривався офіційними зустрічами, горе-прокурор зливав справи та через нього був сильний витік важливої інформації області. Простіше кажучи він з прокуратури не піде, його викинуть зі свистом», - каже співрозмовник в Генпрокуратурі. Як зазначалося раніше, інформаційні джерела «УН» стверджували, що прокурор Запорізької області Шацький Олександр написав заяву на звільнення за власним бажанням. Наразі СБУ продовжує вивчати матеріали за даною справою щодо того, про які саме витоки інформації йде мова.
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