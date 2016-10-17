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Від злоякісної горілки вже померло 58 людей

Від злоякісної горілки вже померло 58 людей
За ввесь період фіксації смертності від сурогатної горілки на сьогоднішній день встановлено 58 смертей. 14-го жовтня було зафіксовано три смерті від недоброякісного алкоголю. Як повідомляє Державна служба з питань безпеки харчування та захисту споживачів, станом на 9-ту ранку 17-го жовтня було зареєстровано 135 випадків отруєння сурогатом, передає replyua.net.

Минулої п’ятниці мешканець села Слобідське, що на Харківщині, помер від отруєння алкоголем. 12-го та 13-го жовтня до лікарень привезли ще двох постраждалих він сурогату; вони мешканці населеного пункту Високий. Загальна кількість отруєних алкоголем у Харківській області – 91 особа, серед яких 44 – смертельні випадки. Після проведення судово-медичної експертизи було встановлено, що 30 померлих осіб вживали метиловий спирт.

В той самий час у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській та Житомирські областях нових випадків отруєння сурогатним алкоголем не зафіксовано. Загальна кількість отруєних у вищезазначених регіонах – 44, серед яких 14 – смертельні випадки. Після експертизи у п’ятьох померлих з Миколаївщини в крові виявили метанол. А на Житомирщині зафіксовано один випадок смерті в наслідок отруєння метиловим спиртом.

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