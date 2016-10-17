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Сотник: в Украине работает агентурная сеть ФСБ

Сотник: в Украине работает агентурная сеть ФСБ
В Украине уже давно действует большая агентурная сеть спецслужб России, передает replyua.net. Такое заявление прозвучало от российского журналиста Саши Сотника в интервью «Детектор Медиа». По словам Сотника, он подозревает, что в случае переезда в Украину, ему будет небезопасно в этой стране.

«Увы, но в Украину приехать не могу, поскольку это небезопасно. Нужно признать тот факт, что в Украине работает разветвленная агентурная сеть спецслужб России, и ее можно назвать «спецкротовником», который окопался в Украине много лет назад», заявил журналист. Напомним, что ранее у Сотника уже спрашивали, почему он не приехал в Украину, и журналист отмечал, что в Грузии, согласно местным законам, он может находиться длительное время.

Саша Сотник покинул Россию и уехал в Грузию после того, как в его адрес начали поступать угрозы. Теперь становится понятно, что переезд в Грузию связан не только с удобствами для иностранцев – Сотник просто опасается за свою жизнь, особенно, после того, как в Киеве убили Павла Шеремета, который раньше много лет работал в РФ.

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