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Дейнега: тупое животное, привыкшее убивать

Дейнега: тупое животное, привыкшее убивать
Арсений Павлов, он же Моторола, - это тупое животное, которое привыкло убивать, и до начала военных действий на Донбассе Моторола уже успел побывать на нескольких войнах, а еще поработать автомойщиком. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Виталий Дейнега, известный волонтер.

По словам главы фонда «Вернись живым», Павлов расстреливал украинских киборгов, и однажды украинские военные пересекались с Моторолой во время ротации в ДАП. «Я спрашивал у военных, кем на самом деле является Павлов. Ответ был одинаковым – Моторола просто является тупым животным, которому нравится убивать», пишет Дейнега. По мнению волонтера, Моторола был неплохим солдатом, но теперь его убили самого, а гибридная война всегда порождает гибридных героев, которых потом и забирает.

«Больше о Павлове сказать нечего. Его убили, но его уже никто не забудет. Он останется в памяти людей только анекдотичным персонажем, «героем пластилиновой республики», посмешищем для всех нас, для тех людей, у которых есть настоящие герои», считает волонтер. Напомним, что главари боевиков «ДНР» официально подтвердили смерть Арсения Павлова.

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