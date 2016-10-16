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Блогеры весело прокомментировали новость об «отъезде» боевика Моторолы

Блогеры весело прокомментировали новость об «отъезде» боевика Моторолы
В Службе безопасности Украины подтвердили факт смерти одного из главарей «ДНР» Арсена Павлова с позывным «Моторола». Эту новость оригинально прокомментировали в Facebook блогеры и общественные активисты, передает replyua.net.

«Ух ты, так они скоро и войну объявят друг дружке. Только «хелоу мото» вернулся из лугандонии, как ему и прилетело», – написал волонтер Роман Доник.

«Вот что бывает, когда примитивная модель Мотороллы воображает себя продвинутым Самсунгом», – прокомментировал общественный активист Карл Волох.

«Сьогодні в пеклі буде свято. Святкувати буде Іосіф Сталін, бо в нього з'явилася чергова нова сучка. Після Жиліна, гарем Віссаріонича відсьогодні поповнився Моторолою. Кажуть, що ця погань підірвалася, поки їхала в ліфті. Але ж це безжальне донецьке житлово-комунальне господарство», – написав блогер Денис П’ятигорець.

«Моторола получил последний звонок от друга. То, что не успели сделать украинские спецслужбы, доделали русские. Правда, было бы лучше, если Моторола прихватил с собой всю свихнувшуюся верхушку ДНР. Однако, судя по всему, остальным тоже пора приготовиться. А Моторолу в аду ждет персональная автомойка», – написал в Facebook политолог Тарас Березовец.

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