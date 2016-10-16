Эксперт: Путин готовит формулу обмена Сирии на вторжение в Украину

Как передает replyua.net, политический эксперт Владимир Цыбулько в эфире «Громадського радио» проанализировал речь президента Петра Порошенко в Чугуеве, где тот участвовал в передаче военной техники бойцам ВСУ и сделал там ряд интересных заявлений.
«Европа в последнее время синхронизировала свои действия в отношении России. Президент Олланд жестко охладил визитерский пыл Путина, была жесткое заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, комментарий Штайнмайера, где он поддержал украинскую концепцию «сначала безопасность, потом выборы». Поэтому заявление Петра Порошенко вполне синхронизировано с действиями европейских лидеров. Он не старается опережать действия партнеров», – отметил Владимир Цыбулько.
По его словам, Президент отметил резолюцию резолюции ПАСЕ, как большой успех украинской дипломатии. «На самом деле мне кажется, что последний год был годом черновой работы дипломатии, которая не выносилась на поверхность. Но суть любой демократии, отражающей агрессию, отражается в согласование большого круга вопросов и интересов. И мне кажется, что Украина прошла через этот процесс согласования. С одной стороны, мы, как хороший ученик, потому что еще не нам формировать повестки дня в Европе. Но также и хороший учитель, потому что Украине пришлось столкнуться с гибридными проявлениями ведения войны. Американские и канадские инструкторы, которые обучали наших военных, поняли, что их боевой опыт теперь тоже надо изучать. Украина стала полезным партнером для западных демократий в смысле боевого опыта. И последние заявления президента свидетельствуют о том, что Запад стало видеть в Украине именно военную мощь», – рассказал эксперт.
«Меседж о полномасштабной агрессии Президента – это превентивный шаг. Путин жестко вляпался в Сирии и ему надо бежать оттуда. А сценарий лежит на поверхности – эскалация боевых действий на востоке Украины. Путин очевидно готовит формулу обмена Сирии на вторжение в Украину. С одной стороны для сохранения лица, а с другой – чтобы повысить ставки в переговорном процессе», – спрогнозировал Владимир Цыбулько.
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