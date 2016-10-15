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Результати поїздки Порошенка в зону АТО

Результати поїздки Порошенка в зону АТО
Президент України Петро Порошенко відвідав зону проведення антитерористичної операції, де скликав та провів оперативну нараду з командирами секторів АТО та нагородив різними відзнаками військовослужбовців. Про це сьогодні, 15-го жовтня, на офіційному веб-сайті президента розповідає його прес-центр, передає replyua.net.

«Президент подякував усім бійцям шостої хвилі мобілізації за їхній вклад для встановлення та забезпечення миру в Україні. Також глава держави зазначив їхню важливість в період формування контрактної армії в Україні та додав, що кінця поточного місяці всі призвані під час 6-ї хвилі мобілізації повернуться додому», - пишуть представники президента.

Петро Порошенко також пообіцяв військовим, що після їхнього звільнення держава виконає всі необхідні умови, якими вона для них зобов’язана. Він також додав, що Україна продовжує змінювати армію, і ці зміни також відбуваються у харчовому секторі. «Найголовніше те, що на сьогоднішній день армія сита. Ми продовжуємо рухатись у цьому напрямку. Найостанніше наше досягнення – це перехід на сухі пайки високої якості. Крім того всі бійці одягнуті та взуті. Налагоджена робота медичного сектору. Наразі у нас новоутворена армі, а це значить, що і Україна у нас нова», - зауважив президент.

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