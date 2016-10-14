Жебривский: выясним, что Савченко делала на Донбассе

17 октября пройдет совещание силовых органов, и на нем будет обсуждаться поездка Надежды Савченко на оккупированные территории. По информации replyua.net, об этом вчера рассказал Павел Жебривский. По словам председателя Донецкой военно-гражданской администрации, нардеп от Батькивщины официально не пересекала пункты пропуска на Донбассе, и никто такими данными не располагает.
Жебривский отметил, что, если Савченко действительно была на оккупированных территориях, значит, она ездила туда нелегально, ведь сейчас есть только разграничения, а официальных границ не существует. Председатель ВГА также отметил, что наверняка Савченко кто-то помогал, и, возможно, это был кто-то из ее знакомых, но не исключено, что это были боевики. Речь идет о тех людях, считает Жебривский, которые отлично знают линию разграничения, умеют обходить блокпосты, и они могли помочь нардепу.
В понедельник должно пройти совещание, и этот вопрос там будет рассматриваться. «Не могу точно сказать, есть ли уголовная статья за незаконное пересечение, однако в этом имеется политическая составляющая, и Савченко делает то, чего очень хочется Путину», добавил Жебривский.
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