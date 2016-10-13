Порошенко скаржиться Німеччині та Франції на загострення ситуації в зоні АТО

Президент України Петро Порошенко повідомив про різке погіршення ситуації в зоні проведення антитерористичної операції свого французького колегу Франсуа Олланда та представника канцлера Німеччини Крістофа Хойзгена. Про це на офіційному веб-сайті сьогодні, 13-го жовтня, повідомляє прес-центр президента України, передає replyua.net.
Перед розмовою радник німецького канцлера попросив вибачення за те, що сама Ангела Меркель не змогла прийняти участь у розмові. Президент Петро Порошенко розповів про ситуацію в зоні проведення АТО, а саме про різке збільшення кількості обстрілів з боку проросійських найманців з застосуванням важкої зброї. Також український президент висловив своє занепокоєння через відсутність постійних пунктів спостереження на трьох ділянках розведення сил та засобів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Глави держав України та Франції зазначили важливість виконання безпекової частини Мінських домовленостей, яку російська сторона досі не може забезпечити для того, щоб почати виконання інших пунктів угод. Також Петро Порошенко поскаржився на Росію через перешкоджання звільнення заручників, що наразі являється недопустимим.
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