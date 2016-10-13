Японцы передали Нацполиции 1,6 тысяч авто

Только с начала этого года Япония предоставила Нацполиции Украины около 1600 автомобилей, и японцы надеются, что сотрудничество двух стран продолжится. Как передает replyua.net, такое заявление сделал перед журналистами Шигеки Суми сразу после церемонии присяги сотрудника Нацполиции курсантами из Нацакадемии внутренних дел.
По словам посла Японии в Украине, за этот год японское правительство предоставило Украине около 1600 автомобилей, которые сейчас эксплуатируются сотрудниками украинской полиции. Кроме того, дипломат отметил, что правительство Японии поставляет не только современные авто Нацполиции – в этом году было передано порядка девяти тысяч теплой зимней формы для украинских полицейских. Японский дипломат добавил, что сотрудничество между Японией и Украиной должно продолжаться, в частности, в системе правоохранительных органов.
Суми подчеркнул, что в ближайшее время с визитом в Японию отправится Арсен Аваков, министр внутренних дел. Во время поездки он проведет несколько встреч с японскими коллегами. Напомним, что ранее глава МВД анонсировал появление в Нацполиции новых японских внедорожников, и контракт находится в завершающей стадии.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter