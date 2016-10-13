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Подати тепло до будинків потрібно за 5 днів - Гройсман

Подати тепло до будинків потрібно за 5 днів - Гройсман
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман віддав доручення місцевій владі виконати підключення житлових будинків до системи централізованого опалення на протязі 5-ти днів. Про це сьогодні, 13-го жовтня, він заявив під час селекторної наради, передає replyua.net.

«В Україні нормальним терміном для підключення будинків до подачі тепла вважається 14 діб. Але наразі в країні значне погіршення погодних умов, тому чекати 14 днів я не хочу. Я чомусь переконаний, що підключити всі будинки в містах можна за 5 діб», - сказав Гройсман.

В той самий час прем’єр зазначив, що це доручення стосується кожної місцевої влади. «Ті, хто не може запустити опалення за 5 діб, нехай виключать його і у своїх домівках та відчують те, що відчувають звичайні люди», - зауважив Гройсман. Він наголосив, що опалювальний сезон потрібно починати не по графіках, які прописані у правилах, а відштовхуючись від погодних умов, які не рахуються з тими правилами. «Наразі ви маєте завдання. Опалювальний сезон потрібно починати не по графіку, а за температурними показниками. Забезпечувати теплом будинки треба тоді, коли наступають холодні дні», - пише прес-служба Кабінету міністрів з посиланням на слова Гройсмана.

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