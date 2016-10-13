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Гройсман хоче звільнити тих, хто провалив підготовку до зими

Гройсман хоче звільнити тих, хто провалив підготовку до зими
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висловив своє невдоволення щодо рівня підготовки українських доріг до зимового періоду державною компанією «Укравтодор». Про це сьогодні, 13-го жовтня, він розповів під час селекторної наради, пишуть «УН», передає replyua.net.

«Я поконаний, що ви зробили недостатньо багато зусиль, щоб якісно підготуватися до зими. А це означає, що хтось займає чуже місце. Прошу до кінця цього дня зробити повну перевірку готовності по кожному регіону. І в тому разі, якщо готовність відсутня, потрібно прийняти рішення по кадрам, потрібно звільнити всіх тих осіб, які причетні до провалу підготовки», - заявив Гройсман, звертаючись до виконуючого обов’язки керівника «Укравтодору» Бараха Євгена.

Прем’єр очікує до кінця поточного дня отримати повний звіт по готовності українських доріг до зими. За словами Бараха, області відзвітували про готовність потрібної техніки для забезпечення повноцінного руху на дорогах на 85%. Проте технічної солі для посипання замерзлих доріг бракує. Наразі в наявності областей лише половина необхідної норми для проходження зимового періоду. «Нам ще потрібно докупити майже 45% солі, для цього ще є достатньо часу», - зазначив він.

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