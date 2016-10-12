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Портников о последствиях «Турецкого потока» для Украины

Портников о последствиях «Турецкого потока» для Украины
В случае строительства первой нитки «Турецкого потока» Украина может лишиться больше 15 миллиардов кубометров транзитного газа, однако этот объем – не весь, и через украинскую ГТС проходит и другой газ. Как информирует replyua.net, об этом на Эспресо пишет Виталий Портников.

По словам журналиста, переговоры по «Турецкому потоку» ведутся очень давно, и Путин принял такое решение сразу после того, как Еврокомиссия ввела жесткие требования по проекту «Южный поток». «С того времени, как начались обсуждения строительства «Турецкого потока» и до того дня, когда было подписано самое первое соглашение, грандиозный путинский проект уменьшился с четырех до двух ниток газопровода, а сейчас переговоры ведутся только об одной нитке», подчеркивает журналист.

Портников также отмечает, что Россия планирует возвести лишь ту ветку, которая позволит обеспечить газом Турцию, причем даже не всю, а только европейскую часть, поскольку остальные турецкие территории уже получают газ благодаря еще одному трубопроводу «Голубой поток». Напомним, что недавно «Нафтогаз» сделал для РФ сюрприз – в четыре раза повысил стоимость транзита газа через Украину.

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