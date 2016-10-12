ДСНС попередила про зміни погоди

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про зміни погодних умов у середу та четвер. Про це сьогодні, 12-го жовтня, повідомляє прес-центр ДСНС, передає replyua.net.
«13-го жовтня вночі очікується сильний та дуже сильний дощ з мокрим снігом в Житомирській, Тернопільській, Київській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Вночі центральні та південні, а вдень у східних областях прогнозується сильний дощ. У Кіровоградські та Вінницькій областях у темний період доби очікуються дуже сильні дощі. На протязі наступної доби в Україні залишатимуться сильні пориви вітру до 20 м/с. В Приазов’ї до 25-ти метрів на секунду», - зазначається у інформаційному листі.
За прогнозами синоптиків на Чорному та Азовському морях пориви вітру до 25 м/с. Висота хвиль – від 3-х до 4-х метрів та від 1.5 до –х метрів відповідно. Також у зв’язку з сильними дощами у річках Прута, Сірет, Сян та Дністер очікується підвищення рівня води до 1.5 метра. Як зазначалося раніше, через складні погодні умови в Одесі загинула жінка в результаті отриманих травм від падіння дерева. Представники ДСНС закликають бути обережними на дорогах та при сильному вітрі не залишатися довго на відкритій місцевості.
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