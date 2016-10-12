Рябцев: украинцам нужно приготовиться к холодным батареям и веерным отключениям

Если в Украине произойдет форс-мажорная ситуация, разрешить ее не удастся, и украинцам нужно готовиться к тому, что этой зимой батареи будут холодными, а также будут происходить веерные отключения.
Как информирует replyua.net, такое мнение «Слову и Делу» высказал Геннадий Рябцев. По словам директора энергетических проектов «Психеи», запасов газа и угля хватит только на теплую зиму – и, если она будет такой же, как в прошлом году, бояться нечего. Объемы газа и угля рассчитывали, исходя из прошлогодних температур, подчеркнул эксперт, поэтому украинцы становятся заложниками Гидрометцентра. Также Рябцев отметил, что в лучшем случае Украину ожидает то, что она останется без маневренных мощностей. Утром и вечером, когда наблюдаются пиковые потребления энергии, ее не хватит на всех, и, в первую очередь, проблема коснется крупных потребителей.
«Чтобы не было паники, никто не будет заявлять о веерных отключениях, но фактически о них уже заявили, и это значит, что энергетики будут самостоятельно рассчитывать, кому и сколько энергии поставлять, уверен эксперт. «При этом у нас продолжают утверждать, что все идет согласно плану», отмечает Рябцев.
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