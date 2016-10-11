Українська сторона під час переговорів жорстко ставила питання РФ та ОРДЛО - Оліфер

Представники України у тристоронній контактній групі під час Skype-конференції за участі представників ОРДЛО поцікавилися, чому так звані «ополченці» зривають виконання рамкової угоди про розведення військ. Про це після конференції на своїй сторінці у Фейсбук розповіла прес-секретар українського представника в переговорній групі, колишнього президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає replyua.net.
«Представники України прямо поставили питання представникам самопроголошених республік про їхні дії, спрямовані на зрив виконання рамкового рішення. Мова йшла про невиконання угод щодо розведення сил та засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська. Також питання стосувалося масштабного порушення режиму тиші, тобто невиконання взятих на себе ОРДЛО обов’язків в рамках Мінських угод», - зазначила вона.
В той самий час Оліфер наголосила, що Україна вимагає від СММ ОБСЄ цілодобового моніторингу за подіями в трьох зонах розведення військ, а не лише у «зручний для СММ час». «Також ми обговорили питання про звільнення заручників. Представники України вимагали від росіян негайно звільнити незаконно затриманого в Москві журналіста Романа Сущенка», - наголосила вона.
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