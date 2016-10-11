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ОБСЄ не виконує свої обов'язки - інформаційне джерело

ОБСЄ не виконує свої обов'язки - інформаційне джерело
Українська сторона схвильована тим, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ займається спостереженням та підтвердженням даних щодо розведення військ на визначених ділянках Донбасу лише в світлий період доби. Про це пише видання «Українські новини» з посиланням на джерело, яке близьке до тристоронньої контактної групи, передає replyua.net.

«Україна зауважила представникам ОБСЄ, що вони не виконують 11-й пункт рамкової угоди щодо моніторингу визначних зон», - зазначив співрозмовник. Він зазначив, що замість цілодобового спостереження, моніторингова місія ОБСЄ займається спостереженням в районі населеного пункту Золоте з 8-ї по 17-ту годину; в районі Петрівського – з 9-ї по 16-гу годину.

Співрозмовник наголосив, що спостерігачі у вечірній та нічний час не виконують свою роботу, а обстріли з боку бойовиків ведуться саме у темний період доби. Це підтверджують представники Спільного контролю та координації, які займаються спостереженням цілодобово. Також співрозмовник поскаржився на те, що СММ ОБСЄ деякі випадки порушення режиму «тиші» просто ігнорує і не реєстру їх. «У щоденних звітах СММ часту впускаються деякі обстріли, або їх записують як ті, що сталися поза межами визначених ділянок», - зазначив він.

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