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На Куликовому полі в Одесі відбулися сутички (ВІДЕО)

На Куликовому полі в Одесі відбулися сутички (ВІДЕО)
На Куликовому полі в Одесі вчора, 9-го жовтня, проукраїнські та проросійські активісти влаштували сутичку під час мітингу. Відео бійки з’явилося в мережі від представників обох сторін, розповідає «Інтерфакс-Україна», передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що під час словесної перепалки представник громадської організації «Правий сектор» намагався відібрати прапор Одеси у одно зі своїх опонентів. В той самий час поліція оперативно втрутилася в наростаючу сутичку та вчасно ліквідувала розгортання масового конфлікту. Голова одеської організації «Правий сектор» Стерненко Сергій у своєму Фейсбуці написав, що одного з представників організації було затримано правоохоронцями. Згідно з інформацією від джерел агентства у правоохоронних органах, серед учасників акції ніхто не постраждав. За словами очевидців, проросійські активісти були досить вороже налаштовані та провокували проукраїнських словами та жестами. Серед учасників акції були люди переважно похилого віку, які вели себе, як то кажуть, «невиховано». Вони кидалися на операторів з камерами, ображали їх різними словами. Під час акції проросійські представники поширювали пропагандистські матеріали.


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