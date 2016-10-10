У ПАРЄ проти зміни регламенту через вимогу Росії - Ар'єв

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи заявило, що не буде вносити зміни до регламенту через те, що цього просять представники Російської Федерації. Про це у своєму Фейсбуці заявив керівник української делегації в Асамблеї Володимир Ар’єв, передає replyua.net.
«Протести перед Бюро ПАРЄ виконали свою роботу. На сьогоднішній день представники Бюро заявляють, що не будуть просувати нелегітимні швидкі зміни до регламенту ПАРЄ, щоб догодити представниками РФ», - написав він. Водночас голова української делегації зазначив, що дане рішення не являється вирішальним, оскільки дане питання ще буде підніматися на дебатах у політичних групах Асамблеї.
«Після чого результати будуть висунуто на Бюро ПАРЄ вже в цю п’ятницю. Проте за таких умов російські плани вже стають неефективними. Саме з цієї позиції вони вже починають розробляти мораторій на заперечення компетенції різних делегацій, характер якого буде виключно декларативний. Проти нього можна буде боротися під час засідання», - зауважив Ар’єв. Він також розповів, що зважаючи на останні події в Сирії, де російські літаки регулярно скидають бомби на голови мирного населення, та результати розслідування по МН17 представники ПАРЄ дещо змінили своє ставлення до росіян.
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