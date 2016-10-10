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Украина выйдет из СНГ, - Климкин

Украина выйдет из СНГ, - Климкин
Украинские власти рассматривают возможность выхода Украины из Содружества независимых государств. Как информирует replyua.net, такое заявление в эфире 112 Украина прозвучало от Павла Климкина. По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, сейчас в Киеве изучают возможности выхода страны из состава СНГ.

Однако, отметил Климкин, у Украины имеется несколько важных соглашений касательно выплаты пенсий или признания дипломов. Существует множество аспектов, отметил глава МИД, поэтому украинские власти проводят работу, которая в дальнейшем позволит урегулировать многие договоренности. Министр иностранных дел заявил, что многие украинские политики выступают за выход Украины из состава СНГ, и он в их числе. Напомним, что последний саммит СНГ проходил в сентябре этого года, и многие эксперты отметили, что он стал самым провальным.

От Украины на саммит в Бишкеке направили только одного дипломата, в то время, как от других стран поехали главы государств и правительств. Следующий саммит СНГ должен пройти в России. По мнению экспертов, проект СНГ стал провальным, и он уже несколько лет не работает.

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