Зачем польским политикам «Волынь», в которой украинцы показаны хуже нацистов и советских партизан?

Официально фильм «Волынь» вышел в польский кинопрокат 7 октября. Правда, об этом «киношедевре» уже много написано, многие успели его увидеть – еще даже до премьеры. Как-то так «совпало», что с выходом «Волыни» в польский прокат в Киеве начались очередные Дни польского кино. В программе этого кинодейства демонстрация «Волыни» не указана. Но... Что мешает немного «улучшить» программу и показать этот фильм? Надеюсь, организаторам Дней хватит ума этого не делать. Хотя почему-то активно циркулируют слухи, что это будет сделано. Об этом в своем блоге на сайте радио Свобода пишет известный публицист Петр Кралюк, передает replyua.net.
«Сказать, что фильм откровенно антиукраинский и антиисторический – это сказать очень мало. Есть типичный образец националистической мифологии, где свои представлены добрыми и несчастными, а чужие – как злые и кровожадные. К исторической правде этот «шедевр» имеет такое отношение, как примерно известная Гоголевская повесть «Тарас Бульба». Правда, Гоголь, когда писал ура-патриотическое произведение, одновременно создавал контексты, которые разрушали патриотизм – такая изящная игра с читателем. Чего, например, стоит то, что главный положительный герой произведения Тарас Бульба, ездит на лошади, у которой имечко Черт?», – написал Петр Кралюк.
Возможно, господин Смажовский решил тоже поиграть (на этот раз со зрителем) в такую изящную игру. Слишком много в фильме исторических несоответствий. Вероятно, вершиной этого является эпизод, где греко-католический священник на православной Волыни освящает топоры, ножи и выли, чтобы ими украинцы убивали бедных поляков. Почти как во времена «Уманской резни» - правда, тогда орудие убийства святили православные духовники. Но, кто из польских зрителей знает такие «тонкости», чтобы заметить подобные несоответствия? Рядовой поляк, для которого украинские реалии в целом «терра инкогнита».
«Какие же появятся у польского зрителя «идеи» после просмотра «Волыни»? Вероятно, что украинцы – звери, некие варвары ХХ века. Они даже хуже немецких нацистов и советских большевиков! Немцы, кстати, в фильме изображены очень и очень неплохо. Надо же считаться с реалиями Евросоюза! И советские партизаны выглядят, как воплощение благости – не то, что «бешеные украинцы». Однако Смажовский, конечно, говорит, что снимал свой фильм для взаимопонимания с теми же украинцами. Даже не знаю, как это назвать – изящной игрой с публикой или просто цинизмом?», – задается вопросом украинский публицист.
Фильм «Волынь» не появился из ниоткуда. Это звено антиукраинской кампании, которая в последнее время набирает обороты в Польше. Ее составными частями являются и конечно постановление польского сейма о «геноциде» поляков на Волыни, и попытки привлекать к уголовной ответственности тех, кто отрицает «волынскую резню», и другие подобные вещи. Существует немало причин этой антиукраинской кампании – здесь и попытки политиков, преимущественно популистского толка, получить электоральные симпатии, и спекуляции «общественных активистов», у которых цель - получить определенную выгоду для себя, есть и российский след.
По мнению Петра Кралюка, есть один аспект, на который в Украине мало обращают внимание. Не все так благополучно в Польше, как может показаться с «украинского берега». Конечно, мы проигрываем полякам во многих вещах – экономической сфере, социальной, культурной... Но многие поляки недовольны жизнью в стране и массово мигрируют в Германию, другие западные страны. Особенно это касается молодежи. Поэтому складывается ситуация, что Польша все больше нуждается в рабочих руках. И здесь «братьев-поляков» выручают украинцы, которые приезжают к ним на работу. Также украинцы становятся донорами поляков в сфере высшей школы. Польские преподаватели заявили, что надеются исправить у себя ситуацию с дефицитом студентов за счет украинцев.
«Такая экспансия украинцев вызывает беспокойство со стороны польской политической элиты. Показательно, что во время обсуждения в польском сейме постановление о «геноциде» поляков на Волыни звучало следующее: мол, украинцы сейчас в Польше создают компактные места проживания, в том числе в Люблине. При этом «новые украинцы» Польши является преимущественно национально сознательными людьми, а то и сторонниками украинского национализма. Так необходимо нивелировать их украинское сознание, сделать национально аморфными, а еще лучше – полонизировать. И здесь как раз годится мифология «волынской резни», которая представлена в фильме Смажовского «Волынь» и другой продукции такого же типа. Эта мифология говорит украинцам: вы – бандиты, резуны, звери, даже хуже зверей, вы – нецивилизованные, не место вам в Европе, а если хотите быть в европейском доме – откажитесь от своего национализма. И, действительно, разве после «Волыни» захочется быть украинцем?», – отметил эксперт.
Он предположил, что вероятно, польские политики надеются, что это сработает. Но история, к сожалению, их ничему не научила – в частности, история Волыни.
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