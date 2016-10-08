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В Украине снова зафиксировали инфляцию

В Украине снова зафиксировали инфляцию
В сентябре текущего года потребительские цены в Украине выросли по сравнению с августом почти на два процента. Как информирует replyua.net, такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

В сообщении говорится о том, что с начала года рост потребительских цен составил 6,4 процентов, однако только в сентябре он достиг двух процентов по сравнению с августом. Сентябрь стал рекордсменом по росту инфляции в стране, а вот в августе, отмечают сотрудники Госстата, напротив, в Украине наблюдалась дефляция, и она составила 0,3 процентов. Также в Госстате отметили, что только плодоовощная корзина в Украине в прошлом месяце подорожала сразу на 23,6 процентов, и подорожание коснулось, в основном, тепличных и сезонных овощей. Также растут цены на молочную и мясную продукцию, а эксперты утверждают, что в этом месяце рост цен продолжится.

Отметим, что с октября в нашей стране было временно отменено регулирование цен на большинство продуктов питания. Такое распоряжение будет действовать временно, до конца текущего года. Пока сложно спрогнозировать, как отмена ограничения повлияет на розничные цены.

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