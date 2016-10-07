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Эксперт: канадцы и американцы за электроэнергию платят меньше, чем украинцы

Эксперт: канадцы и американцы за электроэнергию платят меньше, чем украинцы
Украинские производители оказались в очень непростой и невыгодной ситуации на мировом рынке, поскольку спотовые оптовые цены на электроэнергию в Украине уже выше, чем в Канаде и Соединенных Штатах.

Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке сегодня написал Андрей Герус, член правления проекта «Цена государства», а также бывший член НКРЭКУ. По словам Геруса, спотовые оптовые цены в Украине уже на сорок процентов выше, чем во многих европейских государствах, и эти цены действуют в стране около шести месяцев. Эксперт подчеркнул, что высокие спотовые цены привели к повышению тарифов для обычных потребителей, и сейчас тарифы в Украине выше, чем в самых дорогих для жизни странах, к примеру, в США, Канаде, Дании, Швеции и Норвегии.

Для промышленных потребителей цены на электроэнергию также завышены, пишет Герус, и они на 20-70 процентов выше, чем в Казахстане, и на 10-40 процентов выше, чем в соседней России. Герус напомнил, что именно эти государства являются основными конкурентами Украины на металлургических рынках, и у Украины сейчас очень высокие риски.

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