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«Хотела, но не пустили», - журналист рассказал о попытке Савченко попасть в Донецк

«Хотела, но не пустили», - журналист рассказал о попытке Савченко попасть в Донецк
Алексей Мацук, главный редактор «Новостей Донбасса», сообщает о том, что Надежда Савченко пыталась «прорваться» в Донецк несколько недель назад, чтобы пообщаться с Захарченко, но ей «преградили все пути» украинские военные.

Как сообщает replyua.net, на своей странице в Фейсбук Мацук написал, что нардеп от Батькивщины «добиралась в Донецк по тропкам через Красногоровку, и ей очень хотелось встретиться с Захарченко», однако украинские военные сказали категоричное «нет». Мацук подчеркнул, что передвижения нардепа были зафиксированы еще несколько недель назад, однако информация поступила к нему только сегодня. Вера Савченко, сестра нардепа, в интервью одному из изданий заявила, что это очередная ложь и Савченко не было на Донбассе несколько недель назад.

По ее словам, Надежда сейчас вообще не в Украине, а в Лондоне, а в страну вернется через несколько дней. Напомним, что ранее стало известно о прекращении голодовки Савченко, причем информация поступила от помощницы нардепа «задним числом». То есть, Надя питалась хорошо почти месяц, а все думали, что она пьет только воду.

Горячая тема: Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)
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