День Гідності та Свободи 2016

Президент України Петро Порошенко доручив провести підготовку до святкування Дня Гідності та Свободи, яке відбудеться 21-го листопада. Про це можна дізнатися з відповідного наказу, який було розміщено на офіційному веб-сайті президента України, інформує replyua.net.
День Гідності та Свободи Україна святкує 21-го листопада. Це саме той день, коли у 2004-му році почалася «Помаранчева революція», той день, коли на Майдан незалежності в 2013-му вийшли перші протестувальники. «Мета даного наказу – гідне вшанування мужності громади, учасників революційних подій, які стояли за незалежність України, відстоювали права людини в нашій державі та мали спільну європейську мету. Ці люди стояли за спільні ідеали свободи, які сьогодні так цінуються у сучасному цивілізованому світі», - зазначається на президентському сайті.
Порошенко віддав розпорядження Кабінету міністрів сформувати Організаційний комітет з підготовки та святкування у поточному році Дня Гідності та Свободи. Президент має на меті залучити до відзначання цього шанобливого свята місцеві органі влади, громадських діячів, тих людей, які приймали активну участь у революціях та інших. Головна мета події – пам’ятати про подвиги наших земляків.
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