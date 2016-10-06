валюта
СпецтемаПутин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

Можливо, що Онищенко отримав громадянство Росії - Холодницький

Можливо, що Онищенко отримав громадянство Росії - Холодницький
Народний депутат України від фракції «Воля народу» Онищенко Олександр, який наразі перебуває у Лондоні, міг отримати громадянство в Російській Федерації. Про це сьогодні, 6-го жовтня, у своєму Фейсбуці заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницький Назар, передає replyua.net.

«Наразі САП займається перевіркою можливого отримання народним депутатом України Олександром Онищенком громадянства Росії. Не чекаючи результатів від Інтерполу, сьогодні особисто мною як головним прокурором підписано та надіслано відповідним органам Російської Федерації запит про міжнародну правову допомогу з метою екстрадиції до України нардепа Онищенка», - зазначив він.

«Мені б дуже хотілося, щоб горе-депутат повернувся до нас. Але я не очікую того, що Росія почне швидке опрацювання мого запиту», - додав Холодницький. Як повідомлялося раніше, 5-го липня 2016 року парламент прийняв рішення скасувати недоторканість народного депутата Олександра Онищенка та дозволив притягнути його до кримінальної відповідальності. Йому інкримінують правопорушення щодо розкрадання державних коштів у особливо великих розмірах (понад 1.5 мільярда гривень).

Горячая тема: Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
05 окт 2016
14850

Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро

Известный украинский волонтер считает, что Кремль начал опять работать по старинке, подсылая в Украину горячо любимых земляков. Сначала они пустят всякую нечисть с украинскими корнями, типа Наташи


Свежие новости

Можливо, що Онищенко отримав громадянство Росії - Холодницький

Названы победители Нобелевской премии в области химии

Тимошенко открыто обвинила Порошенко в войне на Донбассе и развале страны

"Інтер" каже, що на нього готується напад

Ученые установили, какой на самом деле может быть продолжительность жизни человека

Судовий конвеєр у Криму продовжується. Суддя відмовив проводити засідання кримськотатарською мовою

ВРУ "зняла податки" з благодійної діяльності церков

Таїландка показала чоловікам, як обчислити силіконові груди за допомогою ліхтариків

Пашинський звільняється з наглядової ради "Укроборонпрому"

Американські генерали розповіли про неминучу війну з Росією і Китаєм

Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Солнечные панели, инверторы от EcoEnergie

Міжнародне слідство по МН17 не отримувало радарні дані від РФ - ГП Нідерландів

Маніпулятивна соціологія на службі в політичних проектів

Сорос выступил со срочным обращением к россиянам и мировому сообществу

Президент не смог ответить на вопрос о визовом режиме с РФ

В Пентагоне назвали самые опасные страны для США

Портніков: Питання Донбасу неможливо вирішити у відриві від вирішення питання Сирії

«Киевпастранс» обзавелся самыми современными троллейбусами и автобусами

Найбільші прихильники віз з РФ знаходяться у Кремлі – ОПОРА

 Новости за день