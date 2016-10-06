Можливо, що Онищенко отримав громадянство Росії - Холодницький

Народний депутат України від фракції «Воля народу» Онищенко Олександр, який наразі перебуває у Лондоні, міг отримати громадянство в Російській Федерації. Про це сьогодні, 6-го жовтня, у своєму Фейсбуці заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницький Назар, передає replyua.net.
«Наразі САП займається перевіркою можливого отримання народним депутатом України Олександром Онищенком громадянства Росії. Не чекаючи результатів від Інтерполу, сьогодні особисто мною як головним прокурором підписано та надіслано відповідним органам Російської Федерації запит про міжнародну правову допомогу з метою екстрадиції до України нардепа Онищенка», - зазначив він.
«Мені б дуже хотілося, щоб горе-депутат повернувся до нас. Але я не очікую того, що Росія почне швидке опрацювання мого запиту», - додав Холодницький. Як повідомлялося раніше, 5-го липня 2016 року парламент прийняв рішення скасувати недоторканість народного депутата Олександра Онищенка та дозволив притягнути його до кримінальної відповідальності. Йому інкримінують правопорушення щодо розкрадання державних коштів у особливо великих розмірах (понад 1.5 мільярда гривень).
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