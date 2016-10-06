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Тимошенко открыто обвинила Порошенко в войне на Донбассе и развале страны

Тимошенко открыто обвинила Порошенко в войне на Донбассе и развале страны
Юлия Тимошенко заявила о том, что Президент Украины Петро Порошенко проявляет заинтересованность в нестабильности Украины, в частности, в вооруженном конфликте на востоке нашей страны и в торговых отношениях с агрессором, передает replyua.net. Тимошенко фактически признала украинское государство виновным в «развале государства». Не агрессивную войну России против Украины, а демократическую украинскую власть, Президента, который был избран украинцами после аннексии АРК и вторжения России на Донбасс, считает политический аналитик Павел Нусс.

«Тимошенко обвинила Президента, которому удалось реформировать армию, и в союзничестве с нацией и волонтерами, западными партнерами и проукраинским мировым бизнесом практически с нуля обеспечить ВСУ для отражения агрессии русских варваров. В то время, напомню, Тимошенко активно позировала перед камерами с бойцами террористической группы «Оплот», и осуществляла различные имитации в политических целях», – прокомментировал заявление Тимошенко Павел Нусс.

«Я считаю, что на войне зарабатывают, войной прикрывают развал, который они устроили в Украине и коррупцию, которую они устроили, в том числе на войне» - заявила лидер «Батькивщины».

Другими словами, Юлия Владимировна частично признает компонент российской пропаганды о том, что в Украине произошел развал, гражданский конфликт, из-за несогласия юго-восточных регионов с политикой государства. Такие заявления лидера фракции украинского парламента более чем неуместны. Они деструктивны, и имеют признаки антигосударственной политики. Это недопустимо даже для оппозиционного политика, который использует в своей политической борьбе за власть сомнительные методы, считает Павел Нусс.

«Я не стану подавать контраргументы в противовес тезисам Юлии Тимошенко, которые имеют определенно не украинское происхождение, потому как абсолютное большинство наших сограждан имеют доступ к качественной информации о деятельности Тимошенко и Ко в частности. И к сожалению для Туровской, факты говорят об обратном», – резюмировал аналитик.

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05 окт 2016
14850

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