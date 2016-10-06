В 2017 году в Украине начнут выпускать вертолет «будущего»

Руководство предприятия «Мотор Сич» заявило о том, что в следующем году приступит к производству самых современных вертолетов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, об этом рассказал Вячеслав Богуслаев, глава предприятия. По его словам, «Мотор Сич» приступит к выпуску пассажирских вертолетов, которые весят четыре с половиной тонны.
Богуслаев подчеркнул, что в работе над этим масштабным проектом занято около трехсот сотрудников предприятия и специалистов, и в 2017 году вертолет МСБ-2 будет сертифицирован, а в настоящий момент реализация проекта осуществляется согласно срокам. Напомним, что ранее предприятие провело совещание с военными из Киевской ассоциации военных атташе, и на нем были представлены планы по главным направлениям деятельности предприятия в ближайшее время.
«Мотор Сич» планирует внедрить замкнутый цикл производства современных вертолетов. На мощностях «Антонова» сейчас производят десять самолетов, а в общей сложности, в настоящее время у предприятия не меньше 18 постоянных заказов. Новый летательный аппарат, производство которого планируется в следующем году, руководство компании называет «вертолетом будущего».
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