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На тілі звинуваченого Росією в тероризмі Панова сліди від "слідчих дій"

На тілі звинуваченого Росією в тероризмі Панова сліди від "слідчих дій"
На тілі українця Панова Євгена, затриманого та звинуваченого у диверсії «правоохоронцями» в анексованому Криму, було знайдено сліди від катування. Про це розповів «Кримській правозахисній групі» його брат Ігор Котелянець, передає replyua.net.

За його словами, під час зустрічі з підзахисним його захисник помітив на ньому сліди від наручників, безліч темних плям на правій нозі його клієнта, які свідчать про те, що над Пановим, на думку адвоката, проводили катування. Після цього ці дані отримали підтвердження і від правозахисників Української Гельсінської групи.

До рук адвокатів потрапили документи російських спецслужб у яких зазначається, що Панов давав свідчення під тиском. Наприкінці серпня поточного року від імені брата Панова Гельсінська група відправила лист до Європейського суду, просячи його звільнення та повернення на материкову частину України. Після цього, за словами адвоката, суд почав вести переговори з Росією та Україною, вимагаючи надати всі необхідні документи, в яких може бути вказана інформація про катування; РФ надала дані про стан здоров’я Панова та пояснила, що їй невідомо, звідки у затриманого ці сліди. Російська сторона запевнила, що вона буде сама займатися розслідуванням цього питання.

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На тілі звинуваченого Росією в тероризмі Панова сліди від "слідчих дій"

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