Український консул досі не потрапив до Сущенка

У Російській Федерації до незаконно затриманого кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка досі не допустили дипломатів. А вже завтра, 7-го жовтня, чоловіку будуть висувати нові звинувачення. Про це під час телеефіру на каналі «112 Україна» розповів захисник Марк Фейгін, передає replyua.net.
«Недавно я вже мав можливість поспілкуватися з консулом України у Росії Брескаленком Геннадієм. Він заявив, що йому досі так і не дали ніякої відповіді зі слідчого керівництва Федеральної служби безпеки. Він не одноразово заявляв про своє законне право на отримання безперешкодного доступу до Романа в слідчий ізолятор «Лефортово». Проте наразі йому так і не дали побачитися з Сущенком», - зауважив він.
Водночас з тим він поскаржився, що йому також 5-го жовтня так і не вдалося поспілкуватися з українським журналістом. «Вчора я так і не потрапив до слідчого ізолятора. Там напевно і досі величезна черга з адвокатів. В моєму випадку я не помітив якоїсь протидії моїм правам з боку керівництва СІЗО. Не лише один я не зміг потрапити до Сущенка; багато слідчих та адвокатів також пішли звідти «ні з чим», оскільки ті, кому вдавалося потрапити до Сущенка надто довго там знаходилися. А це все час», - зазначив Фейгін.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter