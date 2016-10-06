валюта
СпецтемаПутин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

Український консул досі не потрапив до Сущенка

Український консул досі не потрапив до Сущенка
У Російській Федерації до незаконно затриманого кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка досі не допустили дипломатів. А вже завтра, 7-го жовтня, чоловіку будуть висувати нові звинувачення. Про це під час телеефіру на каналі «112 Україна» розповів захисник Марк Фейгін, передає replyua.net.

«Недавно я вже мав можливість поспілкуватися з консулом України у Росії Брескаленком Геннадієм. Він заявив, що йому досі так і не дали ніякої відповіді зі слідчого керівництва Федеральної служби безпеки. Він не одноразово заявляв про своє законне право на отримання безперешкодного доступу до Романа в слідчий ізолятор «Лефортово». Проте наразі йому так і не дали побачитися з Сущенком», - зауважив він.

Водночас з тим він поскаржився, що йому також 5-го жовтня так і не вдалося поспілкуватися з українським журналістом. «Вчора я так і не потрапив до слідчого ізолятора. Там напевно і досі величезна черга з адвокатів. В моєму випадку я не помітив якоїсь протидії моїм правам з боку керівництва СІЗО. Не лише один я не зміг потрапити до Сущенка; багато слідчих та адвокатів також пішли звідти «ні з чим», оскільки ті, кому вдавалося потрапити до Сущенка надто довго там знаходилися. А це все час», - зазначив Фейгін.

Горячая тема: Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
05 окт 2016
23673

Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії

Сьогодні в Берліні проходить зустріч представників МЗС G-5 по Сирії. Це дуже сильний формат. Це той формат п'ятірки (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія), який проводив засідання G-5 + U

05 окт 2016
11048

Жорстка заява Керрі в Брюсселі змінила тональність відносин Москви і Вашингтона – Портніков

Як передає replyua.net, Держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі в Брюсселі заявив про готовність Заходу і США зокрема підтримувати Україну в її конфлікті з Росією і про те, що діалог з Москвою має

05 окт 2016
10368

Арестович: заявления России – обман

Россия обманула весь мир, когда заявила о том, что собирается бороться с «Исламским государством», и решение США о прекращении диалога может свидетельствовать лишь о том, что Вашингтон совместно со


Свежие новости

Німеччина готується ввести нові безпрецедентні антиросійські санкції

Український консул досі не потрапив до Сущенка

Хан: Украина получит безвиз благодаря выполненным обязательствам

Эрдоган отвернулся от Запада и перешел на сторону России

Тимошенко зараз кричить про злочин, а у 2008 вона за кредити підписала Меморандум про продаж землі – блогер

В Украине запускают производство европейских автобусов

Ученые рассказали, как отношения с мужчинами влияют на вес женщины

Сотник: Москвичі досі не здогадуються, що голодують вони через путінські «антисанкції»

Муждабаев: остановить агрессию России может только одно

ОПЕК снова готовится к неформальной встрече

Куценко сожалеет о том, что не поехал на Донбасс в 2014 году

Последствия урагана «Мэттью» будут катастрофическими,- ООН

Пономарь: работа по санкциям ведется каждый день

Гидрометцентр: на востоке дожди, в остальных регионах похолодание

Трамп больше не хочет любить Путина

Чого тепер варто чекати від двосторонніх стосунків Росії та США?

Слава Рабинович: до шибениці Путіну лишається три-п’ять років

Чергова астрономічна сума для підготовки Росії до ЧС-2018

В ЄС знову обіцяють безвізовий режим для українців та грузинів

Нуланд знову говорила із Сурковим про Донбас

 Новости за день