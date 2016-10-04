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У парламенті є ще один законопроект щодо контролю ГПУ над НАБУ

У парламенті є ще один законопроект щодо контролю ГПУ над НАБУ
Народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» вчора зареєстрував проект закону щодо зміни Кримінального процесуального кодексу, який у разі його прийняття дасть право Генеральній прокуратурі регулювати «потік» корупційних справ до Національного антикорупційного бюро. Даний законопроект було оприлюднено на веб-сайті Верховної Ради України, передає replyua.net.

Відповідно до даного законопроекту, «лише у деяких виняткових ситуаціях за для збереження оперативності опрацювання кримінальної справи» генеральний прокурор або т. в. о. генерального прокурора матиме право передати повноваження над справою антикорупційного бюро до органу, якому дане кримінальне правопорушення не підслідне, але який стосовно такого провадження розпочав досудове розслідування. Мова йде про те, щоб Луценко, коли йому заманеться, міг делегувати повноваження НАБУ своєму відомству.

«І у такій ситуації суперечки щодо підслідності неприпустимі», - наголошується у проекті закону. І якщо все таки так станеться, що суперечки виникнуть, то останнє слово буде залишатися за головою Генеральної прокуратури України. На сьогоднішній день система визначення підслідності справи у НАБУ являється не достатньо досконалою.

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