Про те, як Онищенко, перебуваючи в розшуку, отримав з бюджету 66 тисяч

У червні та серпні поточного року депутату Верховної Ради Олександру Онищенко було виплачено з держбюджету понад 52 тисячі гривень за «виконання його роботи». Про це сьогодні, 4-го жовтня, представникам УП повідомив голова відділу боротьби з корупцією Центру «Ейдос» Канєвський Гліб, передає replyua.net.
«Крім того втікач Онищенко встиг отримати та забрати з собою заробітну платню за червень цього року. За його роботу з першого червня по 4-те липня йому нарахували та перевели 14.5 тисяч гривень у вигляді винагороди за працю», - зазначив він. За словами Канєвського, за період перебування у розшуку Онищенко зумів отримати з Українського бюджету майже 67 тисяч гривень.
Також він зауважив, що за останні 3 місяці депутату-втікачу зарплата не нараховується. Будь-які інші соціальні виплати, типу відпускних, також не виплачуються. Як зазначалося раніше, 5-го липня поточного року Верховна Рада ухвалила рішення про зняття з Онищенка недоторканості, його затримання та притягнення до відповідальності. Проте в той день Онищенко вже не з’явився на засідання парламенту, а за даними українських спецслужб, він вже знаходився за межами України. Його підозрюють у розтраті та привласненні державних коштів у особливо великих розмірах.
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