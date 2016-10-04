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Колишній "беркутівець" вибачився перед Україною та назвав кілька імен злочинців "Майдану" ВІДЕО

Колишній "беркутівець" вибачився перед Україною та назвав кілька імен злочинців "Майдану" ВІДЕО
Колишній службовець спецпідрозділу «Беркут» Віктор Шаповалов на судовому засіданні зізнався у скоєному. Він попросив вибачення перед усіма українцями, після чого назвав декілька імен колишніх «побратимів», які стріляли бойовими набоями замість гумових куль. Про це йдеться у повідомленні на офіційному веб-сайті «5 каналу», передає replyua.net.

Шаповалов заявив, що йому дуже прикро за те, що сталося під час «Революції гідності». На запитання від кореспондентів, чи говорить він за ввесь підрозділ «Беркут», чоловік відповів: «Зараз я говорю від себе». Після того, як він відсидів у тюрмі близько півтора року він почав визнавати свою провину. Крім того, він навіть назвав прізвища тих своїх колег, яким замість гумових куль видавали набої з свинцевою картеччю.

«Також би мені хотілося розповісти про тих, хто отримував помпову зброю з не травматичними кулями. Це були Міщенко, Рак, Бондаренко, Білов, Войтенко, Бацкіх, Кобець, Білецький, Робко, Павленко, Мацюра, Робко та Шевченко. Саме ці люди отримали помпову зброю для виконання кривавого завдання. Командиром цієї групи був Лукаш. Він керував: «Форти вперед!», - повідомив екс-«беркутівець». Також він розповів про випадки, як бачив, що в деяких провулках його колеги били палицями людей, також він був свідком того, як стріляли по учасникам протесту, проте при тому, за його словами, він не зробив.


Горячая тема: П’ятигорець: Сирійський вояж може коштувати «Вольдемару» віджатого Криму та Донбасу
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