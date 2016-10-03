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В Украине сокращается производство пива

В Украине сокращается производство пива
Украинские пивовары могут значительно сократить производство пенного напитка. Как передает replyua.net со ссылкой на ассоциацию «Укрпиво», в этом году производители смогут выпустить только 180 миллионов декалитров солодового напитка, и это на семь процентов меньше, чем в 2015 году.

Такое заявление прозвучало от Галины Кореньковой, генерального директора ассоциации «Укрпиво». По ее словам, за первые восемь месяцев украинские производители отстали на шесть миллионов дал по сравнению с показателями прошлого года за такой же период, и до конца этого года объемы производства, в лучшем случае, достигнут 180 миллионов дал. Коренькова отметила, что в прошлом году в Украине наблюдалась аналогичная негативная тенденция. В 2014 году украинские пивовары произвели почти на двадцать процентов больше пенного напитка, чем в 2015 году.

В прошлом году объемы производства достигала 194 миллиона дал. Напомним, что в этом году акцизы на пиво в Украине достигли самого минимального уровня, однако в следующем году правительство хочет поднять акцизы на пенный напиток до 2,98 гривен за литр, и это на двадцать процентов выше, чем в текущем году. Также нужно отметить, что в Украине продается самое дешевое пиво в Европе.

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