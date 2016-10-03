Эксперт объяснил, почему 100% через 3 года в Украине будет совсем другая медицина



Как



Государственное медицинское страхование будет иметь определенные особенности внедрения в Украине. Сейчас государство обещает гражданам все бесплатно. Вместе с тем, государство перекладывает выполнение этих обещаний на плечи медработников. При этом около 10% государственного бюджета расходуется государством на содержание системы здравоохранения. То есть государство не закупает медицинские услуги для своих граждан, но удерживает систему здравоохранения, в которой мы должны получать бесплатные услуги. Эта система никоим образом не может работать эффективно. Во-первых, у нас мало ресурсов. На систему здравоохранения на следующий год у нас запланировано всего около 3% ВВП. Это мало, но надо понимать, что больше у нас нет. Очевидно, нам нужно научиться использовать эти 3% ВВП эффективно, рассказал эксперт.



По его словам, современная система здравоохранения работает по тем же правилам, что и советская система здравоохранения Семашко. То есть, в ней нет никакой конкуренции. Во-первых, там, где нет конкуренции, не может быть борьбы за предоставление качественной услуги. Во-вторых, у нас практически не работают так называемые протоколы диагностики, лечения и маршрутизации пациентов. У нас есть неписаные протоколы, по которым граждане обращаются за медицинской помощью уже тогда, когда есть проблема. Компонент предупреждения возможной проблемы в нашем обществе просто провисает.



Возникает вопрос, как в идеале должна бы работать система? Сначала государство должно определиться с гарантированным пакетом медицинских услуг. Нужно установить, что оплачивает государство из бюджета, что оплачивает гражданин и за, что отвечает врач.



«25 лет у нас просто не было политической воли. Сейчас получается, что она есть. Во-первых, исполняющая обязанности министра зашла в министерство со своей командой. Это беспрецедентный случай. Во-вторых, Кабмин и премьер-министр заявили о том, что это приоритет. В-третьих, в парламентском комитете по вопросам здравоохранения появилось понимание», – подчеркнул Александр Ябчанка.



Еще одна важная проблема заключается в том, что раньше у нас была вполне провалена коммуникация между властью и теми, кого эта реформа касается – врачами и гражданами.



Эксперт отмечает, что при Януковиче была попытка провести инициативу семейных врачей, но это не сработало так, как планировалось. Первая ошибка – власть не объяснила, кто за что отвечает. Вторая ошибка – врачей первичек заставляли становиться семейникамы.



«Сейчас врачам дают возможность. Врач первичного звена – это педиатр, терапевт или семейник. Педиатр имеет право заключать контракт с родителями по уходу за ребенком. Терапевт заключает контракты по уходу за взрослым человеком. Если это семейник, то он может заключать контракты обоих типов. Это конкурентное преимущество. Заключение контрактов должно создать то, чего в нашей медицине никогда не было. То есть конкуренцию. Когда появится конкуренция, состоится оптимизация штатов. Подписали контракты? Получаете финансирование в зависимости от количества контрактов. Не подписали? Соответственно, получаете. Это означает реорганизацию медицинских учреждений. Как по мне, нужно начинать с первичек. Для того, чтобы заработала система, должны быть четко определены границы ответственности. Сейчас невозможно рассчитать гарантированный перечень медицинских услуг. Для того, чтобы осуществить этот расчет, нужно понимать методику расчета, а также знать, сколько денег уходит на закупку и сколько услуг производится системой. Из этих трех показателей мы имеем только один общий бюджет здравоохранения. Очевидно, для того, чтобы получить достоверную статистику, все данные должны быть в электронном виде», – рассказал Александр Ябчанка.



На первичке запускается принцип «деньги ходят за пациентом». То есть, сколько контрактов пациент заключил с врачом, столько врач и получит. Это будет зависимость между количеством контрактов и финансированием.



Как это работает на практике? Гражданин заключает контракт с врачом. Врач сам в этом заинтересован. Врач эти данные вносит в единый реестр пациентов. После запуска этой системы министерство стремится получить достоверные данные и привязать к ходу пациента ход государственных денег. Заключая контракт с врачом, пациент получает электронный id. Вся его история здоровья находиться в электронном виде. В случае, когда гражданин нуждается в диагностике или лечении посложнее, чем может предоставить врач первички, он обращается в самостоятельно выбранное медицинское учреждение, отметил эксперт.



Горячая тема: В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Как передает replyua.net , к 2020 году украинская государственная медицина должна стать страховой. Какие услуги останутся бесплатными и станут ли они наконец качественными? В эфире «Громадського радио» рассказал эксперт Реанимационного пакета реформ в сфере здравоохранения Александр Ябчанка.Государственное медицинское страхование будет иметь определенные особенности внедрения в Украине. Сейчас государство обещает гражданам все бесплатно. Вместе с тем, государство перекладывает выполнение этих обещаний на плечи медработников. При этом около 10% государственного бюджета расходуется государством на содержание системы здравоохранения. То есть государство не закупает медицинские услуги для своих граждан, но удерживает систему здравоохранения, в которой мы должны получать бесплатные услуги. Эта система никоим образом не может работать эффективно. Во-первых, у нас мало ресурсов. На систему здравоохранения на следующий год у нас запланировано всего около 3% ВВП. Это мало, но надо понимать, что больше у нас нет. Очевидно, нам нужно научиться использовать эти 3% ВВП эффективно, рассказал эксперт.По его словам, современная система здравоохранения работает по тем же правилам, что и советская система здравоохранения Семашко. То есть, в ней нет никакой конкуренции. Во-первых, там, где нет конкуренции, не может быть борьбы за предоставление качественной услуги. Во-вторых, у нас практически не работают так называемые протоколы диагностики, лечения и маршрутизации пациентов. У нас есть неписаные протоколы, по которым граждане обращаются за медицинской помощью уже тогда, когда есть проблема. Компонент предупреждения возможной проблемы в нашем обществе просто провисает.Возникает вопрос, как в идеале должна бы работать система? Сначала государство должно определиться с гарантированным пакетом медицинских услуг. Нужно установить, что оплачивает государство из бюджета, что оплачивает гражданин и за, что отвечает врач.«25 лет у нас просто не было политической воли. Сейчас получается, что она есть. Во-первых, исполняющая обязанности министра зашла в министерство со своей командой. Это беспрецедентный случай. Во-вторых, Кабмин и премьер-министр заявили о том, что это приоритет. В-третьих, в парламентском комитете по вопросам здравоохранения появилось понимание», – подчеркнул Александр Ябчанка.Еще одна важная проблема заключается в том, что раньше у нас была вполне провалена коммуникация между властью и теми, кого эта реформа касается – врачами и гражданами.Эксперт отмечает, что при Януковиче была попытка провести инициативу семейных врачей, но это не сработало так, как планировалось. Первая ошибка – власть не объяснила, кто за что отвечает. Вторая ошибка – врачей первичек заставляли становиться семейникамы.«Сейчас врачам дают возможность. Врач первичного звена – это педиатр, терапевт или семейник. Педиатр имеет право заключать контракт с родителями по уходу за ребенком. Терапевт заключает контракты по уходу за взрослым человеком. Если это семейник, то он может заключать контракты обоих типов. Это конкурентное преимущество. Заключение контрактов должно создать то, чего в нашей медицине никогда не было. То есть конкуренцию. Когда появится конкуренция, состоится оптимизация штатов. Подписали контракты? Получаете финансирование в зависимости от количества контрактов. Не подписали? Соответственно, получаете. Это означает реорганизацию медицинских учреждений. Как по мне, нужно начинать с первичек. Для того, чтобы заработала система, должны быть четко определены границы ответственности. Сейчас невозможно рассчитать гарантированный перечень медицинских услуг. Для того, чтобы осуществить этот расчет, нужно понимать методику расчета, а также знать, сколько денег уходит на закупку и сколько услуг производится системой. Из этих трех показателей мы имеем только один общий бюджет здравоохранения. Очевидно, для того, чтобы получить достоверную статистику, все данные должны быть в электронном виде», – рассказал Александр Ябчанка.На первичке запускается принцип «деньги ходят за пациентом». То есть, сколько контрактов пациент заключил с врачом, столько врач и получит. Это будет зависимость между количеством контрактов и финансированием.Как это работает на практике? Гражданин заключает контракт с врачом. Врач сам в этом заинтересован. Врач эти данные вносит в единый реестр пациентов. После запуска этой системы министерство стремится получить достоверные данные и привязать к ходу пациента ход государственных денег. Заключая контракт с врачом, пациент получает электронный id. Вся его история здоровья находиться в электронном виде. В случае, когда гражданин нуждается в диагностике или лечении посложнее, чем может предоставить врач первички, он обращается в самостоятельно выбранное медицинское учреждение, отметил эксперт.