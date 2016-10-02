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Сепаратисти ДНР і ЛНР проводять американський «праймеріз», та ще й в кольорах політсили Президента

Сепаратисти ДНР і ЛНР проводять американський «праймеріз», та ще й в кольорах політсили Президента
Як передає replyua.net, маріонетки Кремля, вся ідеологія яких побудована на ненависті до Заходу і США, і які нібито воюють проти «американської маріонетки Порошенко», сьогодні проводять праймеріз, та ще й використавши кольори політичної партії Порошенка. Все-таки кожен день люди вміють дивувати. Де тільки вони примудряються черпати натхнення, задається питанням блогер Денис Казанський.

«Відмінний приклад карго-культу. Купка дикунів, відчайдушно боролася проти західної демократії, в результаті приходить до того, що починає імітувати цю саму демократію у себе в самому карикатурному вигляді, щоб довести Заходу свою повноцінність. Спочатку ти два роки будуєш «русский мир», а потім виявляється, що побудована якась пародія навіть не на США, а на країну третього світу, яка копіює США. Тобто пародія на пародію», - написав Казанський в Facebook.

Замість «Макдональдса» - відкривається його самопальна копія «ДонМак». Замість нормальних виборів - нікому не зрозумілий і не потрібний праймеріз, сенсу якого не розуміють навіть ті, хто його організував. Дивлячись на все це, складається враження, що на Донбасі не в Росію хочуть, а в Америку, і намагаються всіма силами зімітувати США.

«Не дарма ж люди все-таки прапор Новоросії здерли у армії конфедератів, прибравши з нього фотошопом зірочки. Я з самого початку підозрював, що тут щось нечисто. Тепер все стає зрозуміло. На Донбасі будують не «руський мир», а американський світ! Весна була не російською, а американською! Два роки люди боролися з «неграми на танках» і «найманцями НАТО», а в підсумку стали проводити «праймеріз» і відкривати «ДонМаки». Точно кажу, і тут без Держдепу не обійшлося. Губарєв – американський агент. Захарченко таємно отримує вказівки від Нуланд і Обмами. Плотницький – маріонетка Сороса», – зазначив іронічно Казанський.

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