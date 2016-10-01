Украина переходит на биометрические паспорта

Сегодня Украина начинает переход на биометрические паспорта согласно закону, направленному на либерализацию Евросоюзом безвизового режима для Украины.
Как сообщает replyua.net, соответствующие изменения в законопроект относительно документов, удостоверяющих личность, были приняты Верховной Радой 14 июля этого года. В начале августа законопроект подписал Петр Порошенко, президент Украины. Изменения в законопроекте предусматривают введение удостоверения личности, нуждающейся в дополнительной защите, а также внедрение обязанности оформления паспорта после достижения четырнадцатилетнего возраста и четкое разграничение всех видов документов с бесконтактным электронным носителем, а также без него.
Кроме того, с сегодняшнего дня оформить заграничный паспорт, а также служебные и дипломатические документы можно будет только при помощи оцифрованных отпечатков пальцев рук, также с согласия гражданина Украины оцифрованные отпечатки пальцев рук можно будет вносить при оформлении украинского паспорта. Лицам, не достигшим 18-летнего возраста, паспорта будут выдаваться сроком на четыре года, всем остальным гражданам на десять лет.
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