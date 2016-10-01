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Украина переходит на биометрические паспорта

Украина переходит на биометрические паспорта
Сегодня Украина начинает переход на биометрические паспорта согласно закону, направленному на либерализацию Евросоюзом безвизового режима для Украины.

Как сообщает replyua.net, соответствующие изменения в законопроект относительно документов, удостоверяющих личность, были приняты Верховной Радой 14 июля этого года. В начале августа законопроект подписал Петр Порошенко, президент Украины. Изменения в законопроекте предусматривают введение удостоверения личности, нуждающейся в дополнительной защите, а также внедрение обязанности оформления паспорта после достижения четырнадцатилетнего возраста и четкое разграничение всех видов документов с бесконтактным электронным носителем, а также без него.

Кроме того, с сегодняшнего дня оформить заграничный паспорт, а также служебные и дипломатические документы можно будет только при помощи оцифрованных отпечатков пальцев рук, также с согласия гражданина Украины оцифрованные отпечатки пальцев рук можно будет вносить при оформлении украинского паспорта. Лицам, не достигшим 18-летнего возраста, паспорта будут выдаваться сроком на четыре года, всем остальным гражданам на десять лет.

Горячая тема: Саша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну
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