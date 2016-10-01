С 1 октября украинцы платят за электроэнергию по новым тарифам

С 1 сентября текущего года правительство повысило тарифы на электроэнергию, и с сегодняшнего дня украинцам начнут приходить новые квитанции по электроэнергии. Как информирует replyua.net со ссылкой на Украинские новости, стоимость электроэнергии повышается сразу на тридцать процентов, о чем говорится в постановлении НКРЭКУ.
Однако это не самый последний этап повышения тарифов на свет, и ближайшее повышение запланировано на весну следующего года, однако в правительстве уверяют, что оно будет последним. Кроме того, с сегодняшнего дня повышается тариф за отопление, и цены будут в два раза выше, чем год назад. Правительство отметило, что в каждом регионе отопление подключат в разные числа октября, и дата подключения будет зависеть только от температурных показателей.
Если раньше отопление давали в дома примерно с 15 октября, теперь оно будет подключено, когда среднесуточная температура опустится ниже восьми градусов тепла. В 2015 году в некоторых украинских городах отопление дали только в самых последних числах октября. Платить за отопление украинцы начнут только в ноябре, и недавно Павел Розенко посоветовал всем не медлить с оформлением субсидий.
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