"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" понад 28 мільярдів дол.

Загальна сума відшкодування, яку хоче отримати НАК «Нафтогаз України» від російської компанії «Газпром» в межах звернення до Арбітражного суду у Стокгольмі станом на початок липня поточного року становила 28.3 мільярдів доларів США. Про це можна дізнатися з щорічного звіту діяльності «Нафтогазу», повідомляє replyua.net.
«Нафтогаз України» вимагав у «Газпрому» відшкодувати 18.1 мільярда американських доларів за невиконання угоди щодо постачання природного газу. 14.2 мільярда з яких пов’язані з завищеною ціною на газ, який Україна купувала у Росії з травня 2011 по жовтень 2015 року. Відшкодування стосовно транзитної угоди складали 10.2 мільярдів дол.
В той самий час «Газпром» вимагає компенсації у «Нафтогазу» у загальному обсязі 38.7 мільярдів дол. «Ми сподіваємося, що вже на початку наступного року буде завершена робота щодо нашого позову в Стокгольмському арбітражному суді проти «Газпрому» . Вона вже триває кілька років», - додав у коментарі до щорічного звіту «Нафтогазу» її керівник Андрій Коболєв. В той самий час він наголосив, що це надзвичайно важлива робота, яка дозволить вирішити проблему неефективності ринку природного газу в Україні та забезпечить майбутнє «Нафтогаз України».
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