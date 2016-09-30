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За 2016 рік з полону терористів та країни-агресора вдалося повернути лише 17-ох

За 2016 рік з полону терористів та країни-агресора вдалося повернути лише 17-ох
За 2016 рік українській владі вдалося «виманити» з рук терористів лише 14 військовополонених українців. Про це сьогодні, 30-го вересня, під час розмови з кореспондентами розповіла представники України в гуманітарній групі по «Мінську», віце-спікер Ради Геращенко Ірина, передає replyua.net.

Вона зазначила, що ще трьох українців вдалося звільнити з російського полону. «За ввесь термін, який існує «Мінська підгрупа», нам вдалося повернути додому 85 громадян України. Проте в поточному році процес по звільненню заручників проходить дуже повільно. За 2016 рік нам вдалося звільнити лише 17 людей, 14 з них знаходилися у в’язницях бойовиків, а ще троє – колишні політв’язні Російської Федерації», - повідомила вона.

Також Геращенко відзначила, що терористи не дуже цінують своєї побратимів і не спішать їх повертати. «В той самий час, коли ми робимо більше ніж можемо для того, щоб звільнити наших земляків, то іншій стороні начхати на своїх соратників. Наприклад ЗСУ затримують рядових проросійських бійців, які називають себе саперами. Ми готові обміняти їх, але бойовики відмовляються! Їх цікавлять виключно лише командири. Також варто не забувати, що серед полонених у сепаратистів також і жінки», - наголосила Геращенко.

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