Розенко: украинцы массово оформляют субсидии

За несколько недель до начала отопительного сезона в стране украинцы начали массово оформлять субсидии. Как информирует replyua.net, сегодня об этом рассказал Павел Розенко.
По словам вице-премьер-министра, сейчас в Украине каждую неделю субсидии ЖКХ оформляют примерно 60 тысяч семей. Розенко подчеркнул, что в настоящий момент в рамках государственной программы субсидирования населения на оплату ЖКХ рост запросов от граждан на получение льгот был зафиксирован сразу после того, как энергоносители стали очень дорогими, и их цена повысилась до рыночного уровня. Кроме того, украинцы начали оформлять субсидии, поскольку приближается отопительный сезон, и уже в ноябре население получит новые квитанции за отопление.
Каждую неделю в органы социальной защиты обращаются не меньше 60 тысяч украинских семей, отметил Розенко, однако это еще не предел, и самая большая волна обращений за получениям субсидий ожидается в ноябре, когда граждане получат новые квитанции на оплату. Напомним, что ранее вице-премьер обращался к украинцам и советовал не затягивать с оформлением субсидий. Он рекомендовал гражданам оформить льготы до начала отопительного сезона.
Горячая тема: Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter