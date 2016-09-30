Дипломат: ООН потеряла свое влияние на ситуацию в мире

Организацию объединенных наций нужно срочно реформировать, поскольку она потеряла свое влияние. Как передает replyua.net, об этом рассказал Владимир Огрызко в комментарии Обозревателю.
По словам бывшего министра иностранных дел Украины, ООН стала институцией, потерявшей свое влияние на большинство процессов, которые сейчас происходят в мире, а Совет безопасности ООН недавно продемонстрировал неспособность выполнять свои функции, которые направлены на обеспечение международной безопасности, предотвращение и урегулирование военных конфликтов. Огрызко считает, что это можно отследить на примере Украины, поэтому нужно срочно задуматься о реформировании Организации объединенных наций. Однако бывший министр также отметил, что он не является «первооткрывателем» того, что ООН требуется реформирование.
Огрызко подчеркнул, что последние сорок лет вопрос о реформировании организации неоднократно присутствовал на повестке дня, кроме того, поступали предложения по реформированию Совета безопасности ООН. Напомним, что ранее с заявлением о необходимости провести реформы в Совете безопасности ООН также выступал и президент Украины Петр Порошенко.
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