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Дипломат: ООН потеряла свое влияние на ситуацию в мире

Дипломат: ООН потеряла свое влияние на ситуацию в мире
Организацию объединенных наций нужно срочно реформировать, поскольку она потеряла свое влияние. Как передает replyua.net, об этом рассказал Владимир Огрызко в комментарии Обозревателю.

По словам бывшего министра иностранных дел Украины, ООН стала институцией, потерявшей свое влияние на большинство процессов, которые сейчас происходят в мире, а Совет безопасности ООН недавно продемонстрировал неспособность выполнять свои функции, которые направлены на обеспечение международной безопасности, предотвращение и урегулирование военных конфликтов. Огрызко считает, что это можно отследить на примере Украины, поэтому нужно срочно задуматься о реформировании Организации объединенных наций. Однако бывший министр также отметил, что он не является «первооткрывателем» того, что ООН требуется реформирование.

Огрызко подчеркнул, что последние сорок лет вопрос о реформировании организации неоднократно присутствовал на повестке дня, кроме того, поступали предложения по реформированию Совета безопасности ООН. Напомним, что ранее с заявлением о необходимости провести реформы в Совете безопасности ООН также выступал и президент Украины Петр Порошенко.

Горячая тема: Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик
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29 сен 2016
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Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


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