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Система е-декларування помилково видавала неправильне громадянство - НАЗК

Система е-декларування помилково видавала неправильне громадянство - НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції в момент перевірки даних стосовно наявності громадянства у інших країнах у членів сімей деяких осіб знайшло проблему у роботі самої системи електронного декларування в момент її оновлення. Про це сьогодні повідомляє прес-центр НАЗК у соціальні мережі Фейсбук, передає replyua.net.

«Було встановлено, що в момент зберігання інформації в базі даних втрачається назва самої країни, а залишається лише код. В той момент, коли проводилося чергове щотижневе оновлення програмного забезпечення електронного декларування сталося так, що «кеш баз даних було зібрано не повністю». Саме через цю помилку на протязі деякого часу назви країн були вказані невірно, оскільки коди були невідповідні до назв», - йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що під час чергового оновлення дану «неполадку» було усунуто і тепер зазначені громадянства відповідають дійсності. Про це можна пересвідчитися, зайшовши на відповідну сторінку Єдиного реєстру декларацій. Водночас НАЗК заперечив можливість втручання хакерів, пояснюючи це тим, що система електронного декларування має достатній рівень забезпечення безпеки.

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